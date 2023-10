EXPOSITION – VENTE DE POTERIES Monastère des bénédictines Terranjou, 11 novembre 2023, Terranjou.

Terranjou,Maine-et-Loire

Retrouvez les poteries intégralement fabriquées par les soeurs du monastère de Martigné-Briand : vaisselle, plats à four, photophores, vases, nichoirs et mangeoires pour les oiseaux, et plein d’idées pour les cadeaux de Noël.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 17:00:00. .

Monastère des bénédictines Villeneuve

Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Find pottery entirely made by the nuns of the Martigné-Briand monastery: tableware, oven dishes, candleholders, vases, birdhouses and feeders, and lots of ideas for Christmas gifts

Descubra la cerámica fabricada íntegramente por las monjas del monasterio de Martigné-Briand: vajillas, fuentes de horno, portavelas, jarrones, pajareras y comederos de pájaros, y muchas ideas para regalos de Navidad

Hier finden Sie Töpferwaren, die vollständig von den Schwestern des Klosters Martigné-Briand hergestellt wurden: Geschirr, Ofenplatten, Windlichter, Vasen, Nistkästen und Futterstellen für Vögel und viele Ideen für Weihnachtsgeschenke

