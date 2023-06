Visitez librement la chapelle du XVIIe siècle d’un monastère Monastère de la Visitation Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Découvrez ce lieu hors du temps en visite libre.

Dans la cour extérieure, observez la façade du bâtiment conventuel. A l’intérieur de la chapelle, vous pourrez admirer la toile du peintre troyen Pierre Mignard (1661), ainsi que les vitraux du XIXe siècle et la magnifique décoration de fresques.

Monastère de la Visitation 75 rue André Beury, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 73 23 48 http://www.vpah-troyes.fr/ Le 45e monastère de la Visitation Sainte-Marie (le seul qui subsiste en Champagne) fut fondé par Monseigneur de Breslay, évêque de Troyes, avec l’aide du commandeur de Saint Jean-du-Temple Brulard de Sillery, et du roi Louis XIII.

L’installation se fit du 4 au 6 juillet 1631 dans les locaux provisoires aujourd’hui disparus. Le terrain de Croncels (actuelle avenue Pierre Brossolette) fut acquis plus tard et construit au long des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. C’est au cours de la troisième de ces campagnes de construction que fut construite la chapelle, très précisément en 1664. Son type de charpente à l’impérial est rare et les tuiles vernissées étaient peut-être déjà disposées en damier, selon l’usage bourguignon retenu à Troyes pour l’église de Saint-Nizier et l’Hôtel de Marisy. La chapelle fut intégralement protégée au titre des Monuments Historiques le 4 mai 1984.

La première décoration intérieure, offerte par les familles Corberon, Tafignon, Le Bé et Jannard, disparut complètement pendant la période révolutionnaire, mais certains éléments subsistent au sein des églises Saint-Rémy (autel, chaire, boiseries fermant la sacristie) et Saint-Jean-au-Marché (tableau de saint François de Sales). Chassées de leur couvent, les moniales subirent l’exil de 1792 à 1807. Elles rentrèrent en possession de leur bien, grâce à la générosité de Monseigneur Aviat, mais les bâtiments furent aux trois quarts détruits.

Une première campagne de restauration (1824-1845) permit de rénover le retable, le tabernacle et la grille de communion. D’autres aménagements furent entrepris de 1863 à 1865 grâce aux libéralités d’une bienfaitrice, Madame de Trousset : reprise des murs sur sept mètres de hauteur, pose de vitraux, de fresques et de deux tableaux monumentaux. Le pavage de la cour date également de cette période. Entrée par l’avenue Pierre Brossolette.

