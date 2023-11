Angélique Kidjo et Yo-Yo Ma OPERA GARNIER de MONTE-CARLO Catégories d’Évènement: 98000

Monaco Angélique Kidjo et Yo-Yo Ma OPERA GARNIER de MONTE-CARLO, 1 décembre 2023, MONACO. Angélique Kidjo et Yo-Yo Ma OPERA GARNIER de MONTE-CARLO. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 103.5 à 103.5 euros. MONTE-CARLO SBM présente ce spectacle Sarabande AfricaineN° de téléphone accès PMR : +33 77.98.06.36.36 Angélique Kidjo Votre billet est ici OPERA GARNIER de MONTE-CARLO MONACO Place du Casino 98000 103.5

EUR103.5. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 98000, Monaco Autres Lieu OPERA GARNIER de MONTE-CARLO Adresse Place du Casino Ville MONACO Departement 98000 Lieu Ville OPERA GARNIER de MONTE-CARLO latitude longitude 43.7395920665581;7.4272647555610956

OPERA GARNIER de MONTE-CARLO MONACO 98000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monaco/