Monte Carlo Jazz Festival 2023 OPERA GARNIER de MONTE-CARLO. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:30

MONTE-CARLO SBM présente ce spectacle Keziah Jones A l’image de sa musique métissée qu’il qualifie de blufunk, Keziah Jones parcourt le monde depuis deux décennies. Ce style si personnel, mêle soul-funk, blues et rock aux rythmes africains. Rappelez-vous cette petite histoire, ce conte de fée, malicieux et intouchable comme une légende urbaine : il y a douze ans, un guitariste anglais, originaire du Nigéria était repéré dans le métro. Il s’appelle Keziah Jones et avait inventé un style, mélange de blues et de funk : le BluFunk. Une major signe le génie, qui vend bientôt 300 000 exemplaires en France de « Blufunk is a fact ». Depuis, le génie n’est pas retourné faire la manche dans le métro, Keziah Jones a sorti un deuxième puis un troisième album, de façon plutôt discrète. En 2003, Keziah Jones est l’Orphée noir et revient brandissant l’album de toutes les fiertés : Black Orpheus. Proche du mythe et loin des illusions, le grand fauve semble s’être abreuvé, régénéré aux sources nigérianes, sur les traces du maître Fela Kuti. Se déplaçant entre Londres et Paris, toujours accompagné de sa guitare, Jones acquiert la réputation d’un musicien unique et d’un interprète charismatique au style « hard funk » unique. En 1992, il sort son premier album, Blufunk Is A Fact, dont le premier single, devenu un classique, « Rhythm Is Love », connaît un succès mondial. S’engendrent les succès, notamment « Where Is Life », « A Million Miles From Home », « Beautiful Emilie », « Femiliarise », « Kpafuca » ou encore « 1973 ». Il travaille actuellement sur son premier album live, qu’il a enregistré en mai dans sa ville natale de Lagos, au Niger, avec son groupe composé de McNasty, du regretté Joey Grant et de la nouvelle édition, Alex « Beanz » Miller. Il travaille également sur plusieurs projets musicaux, dont un septième album studio et une collaboration avec Philippe Cohen Solal intitulée Class Of 89. Après un passage remarqué au Monte-Carlo Summer Festival 2009, c’est à l’Opéra Garnier Monte-Carlo que l’artiste proposera son nouveau concert pour cette édition 2023. Incognito Cet ensemble acid jazz basé à Londres puise ses racines dans la fusion chère aux années 1970, véritable porte drapeau de la création musicale londonienne depuis plus de 25 ans et évolue avec brio à travers les années au gré des styles et de ses différentes configurations. Stevie Wonder, George Benson, Sade, Paul Weller, George Duke, Roberta Flack, Dionne Warwick, James Brown, Sister Sledge, R. Kelly, D’Angelo, Maxwell, George Michael, Herbie Hancock, Dianne Reeves, Jocelyn Brown, Masters At Work, David Morales…tous sont tous fan de ‘Bluey’ le frontman d’Incognito. Incognito est un vaisseau amiral grâce auquel Bluey peut laisser libre cours à sa créativité et surtout sa SOUL, mais qui n’a jamais été restreint par sa configuration. Leur dernier album Tales from the Beach a marqué justement leur retour à un son Acid Jazz, mouvement dont il fut le pionnier, en combinant les sons du funk des 70’s, de l’electric jazz, et de la dance pop, créant un nouveau genre jazz-funk britannique. Incognito est réputé pour ses concerts exceptionnels et produit avec régularité des albums superbes, bourrés d’énergie et de sensualité, d’une bonne humeur communicative, et d’excellente qualité musicale.N° de téléphone accès PMR : +33 77.98.06.36.36 MONTE-CARLO JAZZ FESTIVAL

OPERA GARNIER de MONTE-CARLO MONACO Place du Casino 98000

