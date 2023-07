CLAUDE MONET Xpo Visite guidée connectée UNIQUE d’oeuvres RARES, DEJEUNER à MONACO Grimaldi Forum MONACO Monaco Catégorie d’Évènement: Monaco CLAUDE MONET Xpo Visite guidée connectée UNIQUE d’oeuvres RARES, DEJEUNER à MONACO Grimaldi Forum MONACO Monaco, 9 juillet 2023 12:00, Monaco. CLAUDE MONET Xpo Visite guidée connectée UNIQUE d’oeuvres RARES, DEJEUNER à MONACO Grimaldi Forum MONACO Monaco Dimanche 9 juillet, 12h00, 16h00 inauguration ce week-end

une évasion romantique avec les plus beaux tableaux impressionnistes

déjeuner estival de plage au restaurant si vous voulez vous joindre à notre groupe Ladies Gentlemen Dimanche 9 juillet, 12h00, 16h00 1

CLAUDE MONET Xpo Visite guidée connectée UNIQUE d'oeuvres RARES, & DEJEUNER à MONACO

Claude MONET, exposition unique d'oeuvres rares de collections privées, la 1ère fois en Principauté à Monaco, l'occasion d'admirer ces chefs d'oeuvres non visibles au public venus du monde entier; la conférencière nous guidera dans l'univers de MONET, ses inspirations, sa fantastique carrière, chacun avec son casque connecté pour enrichir le voyage sensoriel à votre rythme et vivre une expérience mémorable

Grimaldi Forum MONACO
Grimaldi Forum 10 Avenue Princesse Grace 98000 Monaco
Larvotto Monaco 98000

