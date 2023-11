Le Messie – G.F Haendel EGLISE ANGLICANE, 9 décembre 2023, MONACO.

Créé en 1742, le Messie (HWV 56) est un oratorio pour chœur, solistes et orchestre qui reste l’un des plus grands chefs-d’œuvre musicaux de tous les temps. L’œuvre contient de nombreux airs bien connus, des chœurs à couper le souffle et transmet une intensité émotionnelle qui nous fait toujours vibrer à ce jour, plus de 250 ans après la mort du compositeur. Ce concert annuel, réputé dans la région, est l’une des dates incontournables du calendrier de la Principauté dans les semaines qui précèdent Noël.Musique ClassiqueA partir de 10 ansDurée : 3h avec entracte

EGLISE ANGLICANE MONACO 22 ave de Grande Bretagne 98000

