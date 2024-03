Mona avec Rob Manga, Djasra Leggo, Nick V, Woody et DJ André à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 22h00 à 05h30

.Public adultes. payant

De 12 à 17 euros.

Samedi 9 mars, La Mona revient pour une soirée haute en couleurs dans les deux salles de La Bellevilloise !

En bas dans la House room le hollandais Rob Manga, habitué du Panorama Bar à Berlin et des battles de danse, viendra croiser les sillons de sa collection de vinyles Disco et House avec Nick V. En première partie on accueille Djasra Leggo, que l’on connaît également sous le nom de Mounia Nassangar, danseuse, mannequin et figure mondiale du waacking. Si elle aborde le dj mix comme elle aborde la danse alors ça promet d’être quelque chose !

En haut ce sera le retour de Woody de la Funky French League qui fera équipe avec DJ André dans une Disco Room qui met tout le monde d’accord depuis des mois.

Enfin pour la Dance Class on dansera quand même le Waacking en début de soirée avec une autre référence internationale en la matière : BouBou !

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)



Contact : https://shotgun.live/fr/events/mona-w-rob-manga-djasra-leggo-woody-nick-v-dance-class?utm_source=fb-event&fbclid=IwAR3F_TSSdjZxr48u-I9oAsorhAECzrtAgp7josDC0TMLJz6lhBNw3vQWk88

