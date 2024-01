Mona avec Daniel Wang, Alex from Tokyo, Nick V + Dance Class La Bellevilloise Paris, samedi 20 janvier 2024.

.Tout public. payant Avant 00h : 17 EUR

Toute heure : 20 EUR

Samedi20 janvier, soirée Mona à La Bellevilloise !

Démarrons 2024 de bon pied avec les excellents Daniel Wang et Alex From Tokyo aux côtés de Nick V au sous-sol de la Bellevilloise pour une célébration qui sera le reflet de ce qui s’est fait de mieux en matière de Disco et House music depuis les 40 dernières années. A l’étage on accueillera le DJ Montpellierain Baston ainsi que André pour une session Boogie, Funk, Disco et bien d’autres pépites, le tout en vinyle. Et pour débuter l’année avec un bon level de kiff on fait appel à SP Sunny membre du groupe Paradox Sal pour une Dance Class “All4House” !

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/mona-w-daniel-wang-alex-from-tokyo-nick-v-dance-class

