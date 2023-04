Mona and Friends Le Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Mona and Friends Le Melville, 30 juin 2023, Paris. Le vendredi 30 juin 2023

de 21h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Bossa, standards et swing au Melville avec la voix envoutante de Mona. Mona Faruel, jeune chanteuse du conservatoire de Paris et son quartet (Arthur Cayuelas, Alexandre Buffet et Axel Allwright) occilleront (et feront vibrer les murs du Melville) entre des reprises émouvantes et les rythmes de bossa et latino. Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris Contact :

Mona and Friends

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Melville Adresse 28 Rue Jean Mermoz Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Melville Paris

Le Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mona and Friends Le Melville 2023-06-30 was last modified: by Mona and Friends Le Melville Le Melville 30 juin 2023 Le Melville Paris Paris

Paris Paris