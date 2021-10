MONA : ALEQS NOTAL, DJ ANDRE, DJ LILPOP, LB AKA LABAT, NICK V La Bellevilloise, 13 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 22h à 6h

payant

La Mona à La Bellevilloise samedi 13 novembre 2021.

Quelle joie de vous retrouver le mois dernier, on a adoré

La Mona à la Bellevilloise, c’est une fois par mois avec quelques ajustements pour plus de confort, une dance class moins remplie et deux vestiaires au lieu d’un. Ce qui ne change pas : deux salles, deux ambiances ! Prochain rendez-vous le samedi 13 novembre. Dans le club, aux côtés de Nick V, on accueille Aleqs Notal, producteur confirmé de deep house, turntablist et DJ d’exception. Le début de soirée est confié au DJ producteur LB aka Labat avec, durant la toute première heure, une Dance Class Solo Jazz Swing dirigée par Nawelle Saidi (Shake That Swing) qui adaptera ses steps à la House. Dans la Disco Room, c’est Deejay Lilpop qui se glisse aux côtés de DJ André, pour une session Disco Funk et classics.

☀️ LINE UP

Aleqs Notal

DJ André

DJ Lilpop

LB aka Labat

Nick V

Solo Jazz Swing Dance Class avec Nawelle Saidi (22h à 23h)

☀️ DANSE

La Mona Dance Class aura lieu dès 22h dans le club avec, désormais, une billetterie. Prenez vos places dès maintenant car le cours est limité en nombre pour votre confort (encore plus limité qu’en octobre).

☀️ BILLETS

Préventes

Dance Class : 8€ (+loc) (places limitées, valable uniquement à 22h)

Early Bird : 12€ (+loc) (valable toute heure)

Plein Tarif : 16€ (+loc) (valable toute heure)

Sur place

16€

– Entrée préventes : file de droite lorsque l’on est face à l’entrée. Les préventes permettent d’accéder plus rapidement au club, sauf aux heures d’affluence, notamment entre 1h30 et 2h30. Tout billet déjà scanné = entrée refusée !

– Entrée sur place : file de gauche lorsque l’on est face à l’entrée.

☀️ POINT SANITAIRE

Pass sanitaire à présenter à l’entrée. Jauge limitée. Distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée et aux WC.

☀️ ARTWORK

Illustration : Alice Hubert

Graphisme : Art Me

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/603890707695228

