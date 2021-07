Mon vrai métier c’est la nuit – Jeanne Alechinsky & Yohan Vallée / Collectif Appel d’air La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle, 7 décembre 2021, La Rochelle.

[ DANSE – Soirée P.S.O. double plateau ] —————————————— Mon vrai métier c’est la nuit —————————– ### Jeanne Alechinsky & Yohan Vallée / Collectif Appel d’air ### — ### mar. 7 décembre 20h ### env. 20 min – tout public à partir de 12 ans ### — Alternant séquences écrites et improvisation inspirées, Jeanne Alechinsky et Yohan Vallée donnent ici la parole à leur inconscient, pour une pièce radicale et habitée. Entre danse théâtrale et pantomime, ils tombent le masque, dézinguent le cadre du spectacle et laissent affleurer leur vulnérabilité. Le corps et l’esprit peuvent alors se rejoindre, et écrire à deux danseurs la partition d’une paix retrouvée. Un duo cathartique et fantasque, absolument sidérant. — Soirée double plateau ! En co-réalisation avec Les Petites Scènes Ouvertes, avec le soutien du mécémat de la Caisse des dépots — + d’infos ici > [Mon vrai métier c’est la nuit](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/mon-vrai-metier-cest-la-nuit-jeanne-alechinsky-yohan-vallee-collectif-appel-dair-7-dec-2021/) — Lieu : La Manufacture CDCN, chapelle St Vincent, La Rochelle

tarif plein 10€ – tarif réduit 7€ – tarif groupe 5€ tarif Pass’Culture La Rochelle Université 5€ tarif Pass Culture > voir sur pass.culture.fr

Alternant séquences écrites et improvisation inspirées, Jeanne Alechinsky et Yohan Vallée donnent ici la parole à leur inconscient, pour une pièce radicale et habitée.

La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle 20 Quater Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle



