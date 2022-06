Mon voyage avec Papa Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 15:00 15:30

Gratuit : oui À partir de 3 ans Lecture du livre La frontière, mon voyage avec papa de Deborah Mills, Alfredo Alba et Claudia NavarroRejoignez un jeune garçon et son père dans un voyage audacieux du Mexique au Texas pour trouver une nouvelle vie. Ils auront besoin de rassembler beaucoup de courage et de résilience pour traverser la frontière – la frontera – et s’installer dans un nouveau pays.À partir de 3 ans Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Cosmopolis Adresse 18 Rue Scribe Ville Nantes Age maximum À partir de 3 ans lieuville Cosmopolis Nantes Departement Loire-Atlantique

