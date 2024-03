Mon Voisin Nu Théâtre Tarascon, vendredi 5 avril 2024.

Mon Voisin Nu Théâtre Tarascon Bouches-du-Rhône

La nouvelle comédie de Patrice Leconte. Une pièce originale,

piquante et drôle.

De l’autre côté du boulevard Montparnasse, il y a un homme

qui vit au 6e étage.

Jusque-là, tout va bien, n’importe qui peut vivre au 6e étage du boulevard Montparnasse. Sauf que cet homme-là a une singularité il vit nu !

Il ne se cache pas, ne s’exhibe pas, ne tire jamais les rideaux,

il ne quitte pratiquement jamais son petit appartement, dans

lequel, du matin au soir, il vit nu !

Quand François, en face, a repéré cet étrange voisin, il n’arrive

plus à travailler. Il fait venir Victoire, son amoureuse, Paul,

son meilleur ami, pour leur montrer ce voisin effarant. Ils sont

sciés. Le fait est qu’il y a de quoi être scié.

Jusqu’au jour où…

Patrice Leconte, réalisateur, scénariste, metteur en scène

français, est connu pour ses comédies populaires Les Bronzés,

Les Bronzés font du ski, Viens chez moi j’habite chez une copine…

Il signe aussi plusieurs films acclamés par la critique Tandem,

Monsieur Hire ou encore La fille sur le pont.

Il remporte le césar du meilleur réalisateur pour Ridicule.

Au théâtre, il signe la mise en scène de plusieurs pièces :

Ouh ouh, Je l’aimais, Héloïse et est l’auteur de la comédie The

canapé, mise en scène par Jean-Luc Moreau.



Texte et mise en scène Patrice Leconte

Avec Arnaud Tsamère, Cyrille Eldin, Pauline Lefevre et Christophe Favre /Yannick Mazzilli

Musique Jean-Philippe Lajus

Alice en scène Productions 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 22:00:00

Théâtre 2 Rue Eugène Pelletan

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Mon Voisin Nu Tarascon a été mis à jour le 2024-03-22 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)