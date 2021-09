Cepoy Place de la mairie à Cepoy Cepoy Mon Village ma Planète Place de la mairie à Cepoy Cepoy Catégorie d’évènement: Cepoy

Mon Village ma Planète Place de la mairie à Cepoy, 1 octobre 2021, Cepoy. Mon Village ma Planète

Place de la mairie à Cepoy, le vendredi 1 octobre à 16:30

Cepoy a la chance d’accueillir la journée de clôture de Mon Village Ma Planète, organisé par le PETR Gâtinais Montargois. De nombreuses animations seront proposées ! Cepoy a la chance d’accueillir la journée de clôture de Mon Village Ma Planète, organisé par le PETR Gâtinais Montargois. De nombreuses animations seront proposées ! Place de la mairie à Cepoy 11 Avenue du Château, Cepoy Cepoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T16:30:00 2021-10-01T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Cepoy Autres Lieu Place de la mairie à Cepoy Adresse 11 Avenue du Château, Cepoy Ville Cepoy lieuville Place de la mairie à Cepoy Cepoy