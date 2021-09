Mon village Ma planète AMILLY, 26 septembre 2021, Amilly.

AMILLY, le dimanche 26 septembre à 09:00

Un rendez-vous fixé sur le thème de la Mobilité, la Ville d’Amilly prend part à cette manifestation qui permet de sensibiliser aux enjeux environnementaux, de découvrir des initiatives locales et d’échanger sur la transition écologique. Au programme : le vélo dans tous ses états avec Velove (association pour la pratique et la promotion du vélo dans le Gâtinais – balades dans Amilly), Mille Sourires pour un vélo (atelier participatif de réparation), Vélo-Miélo (prêt de vélos électriques). Mais aussi l’auto-stop de proximité avec Rezo Pouce, la distribution de cartes des pistes cyclables et trajets pédestres à Amilly, une conférence sur le ‘‘zéro déchet’’ et bien d’autres animations : promenades en calèche dans le bourg, conte écolo-musical, manège-théâtre écologiue … Pass sanitaire pour les 18 ans et plus et port du masque obligatoire

Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Gâtinais Montargois organise, du 10 septembre au 1er octobre, l’édition 2021 de la Fête des initiatives pour le climat ‘‘Mon village ma planète’’.

AMILLY 234 rue des Ponts, Amilly Amilly



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T09:00:00 2021-09-26T17:00:00