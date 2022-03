Mon village invite l’humour – Spectacle d’humoristes Pompignac, 4 juin 2022, Pompignac.

Mon village invite l’humour – Spectacle d’humoristes Pompignac

2022-06-04 20:30:00 – 2022-06-04

Pompignac Gironde Pompignac

EUR L’humour permet de nous rapprocher les uns des autres et de passer de délicieux moments de partage et de joie.

L’humour est et sera de plus en plus nécessaire dans le monde tel qu’il se dessine, pourtant on rit de moins en moins alors qu’il y a de plus en plus d’humoristes qui se lancent chaque jour.

L’idée de « mon Village Invite l’Humour © » est d’amener l’humour à tout le monde.

ArtiStF Productions a sélectionné les jeunes artistes de demain, les plus drôles du moment, ceux que vous avez peut-être oubliés mais surtout des artistes confirmés afin de pouvoir proposer des soirées ou se succéderont 3 artistes d’univers différents afin de satisfaire tout le monde.

MON VILLAGE INVITE L’HUMOUR – SPECTACLE D’HUMORISTES

dernière mise à jour : 2022-03-12 par