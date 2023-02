MON TRUC EN PLUMES FAIT SON CINÉMA Ciné Le Triskell Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendee Le Ciné le Triskell acceuil Mon truc en Plume avec la collaboratrion du Studio 11 de Luçon pour un défilé sprectacle d’artistes.

Avec la participationexceptionnelle de SACHA la grenouille finaliste de l’émission « Incroytable talent » et demi finaliste de l’émission « America’s got a Talent ».

Un cocktail vous sera offert avant le spectacle. MON TRUC EN PLUMES FAIT SON CINÉMA http://www.lucon.triskell.com/

