Mon transsibérien Cosmopolis, 21 décembre 2021, Nantes.

Horaire : 18:30 20:00

Récits de voyageurs nantais à propos du TranssibérienRussies étonNantes vous invite à une soirée conviviale qui vous fera découvrir la Russie à bord du mythique transsibérien. Au programme : souvenirs, anecdotes du voyage, partage, conseils pour les futurs aventuriers, petits objets et photos…Le transsibérien va au-delà d'un simple voyage, c'est un périple humain riche en émotions et rencontres qui vous marque à vie… Cosmopolis

