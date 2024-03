Mon tout-petit printemps Médiathèque Les Carmes Pertuis, mardi 19 mars 2024.

« Mon tout-petit printemps » revient du 19 au 23 mars 2024 ! C’est l’occasion de célébrer cet événement qui met à l’honneur la littérature pour les tout-petits de 0 à 6 ans.

« Mon tout-petit printemps » revient du 19 au 23 mars 2024 !



Venez fêter cet événement qui met à l’honneur la littérature pour les tout-petits, favorise la rencontre avec des auteurs-illustrateurs de tous horizons et noue un véritable dialogue avec différentes expressions artistiques.



Pour cette 6ème édition, nous avons le plaisir de recevoir Janik Coat, dont l’univers coloré, drôle et émouvant ne manquera pas de vous séduire.



Autour des rencontres scolaires et tout-public, retrouvez l’ensemble de la programmation destinée aux enfants de 0 à 6 ans mais aussi aux adultes qui les accompagnent (parents, grands-parents, professionnel.le.s de la petite enfance et du livre).



Nous vous souhaitons à tous et toutes un très bon « Mon tout-petit printemps ! »



Le livre pop-up !

Mardi 19 mars 2024 à 14h

Atelier créatif

Adultes

Durée 2h30

Sur inscription



Dans la Cabane avec Janik Coat

Mercredi 20 mars 2024 à 10h30

Lectures

Enfants 2-5 ans

Durée 30 min

Sur inscription



Dédicaces avec Janik Coat

Mercredi 20 mars 2024 à 11h

Dédicaces

Tout public

Entrée libre



Customise ton ours Bernie avec Janik Coat

Mercredi 21 mars 2024 à 15h30

Atelier

Parents-enfants 3-6 ans

Durée 1h

Sur inscription



Rencontre professionnelle MeMo et les livres pour les tout-petits

Jeudi 21 mars 2024 journée

Rencontres

Professionnel.le.s du livre et de la petite enfance

Durée journée

Sur inscription



Tit’histoires

Vendredi 22 mars 2024 à 9h30 & 10h30

Lectures

0-3 ans

Durée 30min

Sur inscription



Un peu perdu

Samedi 23 mars 2024 à 10h30

Spectacle de la Cie Conte en Ombres

Tout public dès 3 ans

Durée 30min

Sur inscription



Les chouettes chouettes

Samedi 23 mars 2024 à 15h

Atelier

Parents-enfants 4-6 ans

Durée 1h

Sur inscription



Toutes les animations et rencontres du programme sont gratuites sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 09:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

