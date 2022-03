Mon territoire innove MAME Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Mon territoire innove MAME, 30 mars 2022, Tours. Mon territoire innove

MAME, le mercredi 30 mars à 11:30

Zéro Déchet Touraine est lauréate de l’appel à projet “Mon territoire innove” de la Fondation Banque Populaire Val de France pour son projet “Objectif Zéro Biodéchet” à Ballan-Miré! Pour sa première édition, l’appel à projet avait en effet pour thématique ” Ensemble, innovons pour la valorisation des biodéchets “. La remise du prix aura lieu le 30 mars à 11h30 à l’ancienne imprimerie Mame, à Tours. Pour en savoir plus sur notre projet: [https://youtu.be/KdBcFgvMa7Y](https://youtu.be/KdBcFgvMa7Y)

Entrée libre

Venez assister à la remise des prix de l’appel à projets “Mon Territoire innove” de la Fondation Banque Populaire Val de France! MAME 49 Bd Preuilly, 37000 Tours Tours Lamartine Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T11:30:00 2022-03-30T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu MAME Adresse 49 Bd Preuilly, 37000 Tours Ville Tours lieuville MAME Tours Departement Indre-et-Loire

MAME Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Mon territoire innove MAME 2022-03-30 was last modified: by Mon territoire innove MAME MAME 30 mars 2022 MAME Tours Tours

Tours Indre-et-Loire