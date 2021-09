Genève Centre d'art contemporain Genève « Mon t-shirt talisman » atelier de création en famille Centre d’art contemporain Genève Catégorie d’évènement: Genève

Mercredi 6 octobre, de 15h30-17h Enfants de 4 à 7 ans accompagnés d’un adulte L’artiste et designer de mode Marc Eicher s’inspire de la pensée magique et de la sorcellerie pour créer des habits originaux. Pour cet atelier, chacun devra apporter un t-shirt qui sera customisé de sorte à y projeter des pensées positives et protectrices. L’artiste propose d’utiliser ses propres techniques de travail : la pyrogravure sur tissu, les découpes sur thermocollant double face et la couture avec divers tissus récupérées provenant de sa propre collection.

Gratuit

