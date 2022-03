Mon rouge aux joues (théâtre) salle Espace 2000 Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

De génération en génération, un même tissu rouge est porté, aimé, repoussé, abîmé, raccommodé. Il est transmis, hérité avec ses accrocs et ses retouches. De mères en filles, une trame se brode, des fils se tissent, avec des nœuds impossibles à découdre : un bâti qui guide pour affronter le loup de la forêt, mais qui plisse, fronce et pique la peau. Qu’elles soient enfants, mères ou grand-mères, la peau des femmes rougit toujours sous les frottements de cette étoffe issue d’un passé toujours recommencé. À travers le conte du » Petit chaperon rouge « , Sandrine Roche questionne le poids de nos héritages et notre soif d’émancipation. C’est l’histoire d’un cadeau. Un manteau rouge transmis de mère en fille. Je te le donne, il est à toi. Tu le mets ?

5€

pièce jouée par la compagnie havraise Tux Hinor salle Espace 2000 15, rue de la Vergnade 86500 Saulgé Saulgé Vienne

