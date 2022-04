Mon Rouge aux Joues Château de la Mothe 86320 Persac Persac Catégories d’évènement: Persac

Vienne

Mon Rouge aux Joues Château de la Mothe 86320 Persac, 12 avril 2022, Persac. Mon Rouge aux Joues

Château de la Mothe 86320 Persac, le mardi 12 avril à 19:00 participation 5 €

Pièce de théatre sur le thème du petit chaperon rouge revu par Sandrine Roche , mis en scène par Chantal LeBourg et interprété par 4 comédiennes de la compagnie Havraise du TUX HINOR Château de la Mothe 86320 Persac rue de la Mothe 86320 persac Persac Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T19:00:00 2022-04-12T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Persac, Vienne Autres Lieu Château de la Mothe 86320 Persac Adresse rue de la Mothe 86320 persac Ville Persac lieuville Château de la Mothe 86320 Persac Persac Departement Vienne

Château de la Mothe 86320 Persac Persac Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/persac/

Mon Rouge aux Joues Château de la Mothe 86320 Persac 2022-04-12 was last modified: by Mon Rouge aux Joues Château de la Mothe 86320 Persac Château de la Mothe 86320 Persac 12 avril 2022 Château de la Mothe 86320 Persac Persac Persac

Persac Vienne