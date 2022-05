Mon rendez-vous avec la Loire – Le sentier des Mariniers avec l’Observatoire Loire, 21 juillet 2022, .

2022-07-21 – 2022-07-21

Mon rendez-vous avec la Loire – Le sentier des Mariniers avec l’Observatoire Loire. Venez découvrir et comprendre l’empreinte de la Loire sur la ville de Blois et son quartier vienne. Par son développement économique (transport de marchandises) le fleuve a contribué à l’essor de la ville royale. Ce sentier vous fait découvrir cette interaction entre aménagements et vestiges au temps de la Marine de Loire.

Observatoire Loire

