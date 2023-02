Mon Renaud Préféré LA BOITE A RIRE, 7 mars 2023, LES SABLES D OLONNE.

Mon Renaud Préféré LA BOITE A RIRE. Un spectacle à la date du 2023-03-07 à 20:30 (2023-03-07 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

De Manu à Mistral gagnant, d’Hexagone à La Médaille, venez (re)découvrir le fabuleux répertoire de cet artiste trop souvent méconnu. Auteur, compositeur, interprète, Julien Sigalas a sorti son premier album, les amours imparfaites, en novembre 2011. Il poursuit depuis son bonhomme de chemin avec ses propres créations mais en 2012 il entreprend de s’attaquer à Renaud Séchan, un des plus grands chanteurs français de ces trente dernières années. Accompagné de Etienne Champollion, multi-instrumentiste, il construisent un spectacle à la fois poétique et rebelle, retraçant le parcours de Renaud avec subtilité et tendresse. Etienne Champollion, Julien Sigalas Etienne Champollion

LA BOITE A RIRE LES SABLES D OLONNE 37 rue de Bel Air Vende

