Mon refuge de sérénité Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde

Mon refuge de sérénité Arès, 21 mai 2022, Arès. Mon refuge de sérénité allée St Hubert Espace anahata Arès

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 11:30:00 allée St Hubert Espace anahata

Arès Gironde Atelier pour les enfants de 6 à 10ans accompagnés d’un parents.

De 10h à 11h30 à l’espace Anahata, allée St Hubert.

Tarif pour 2 :

Adhérents : 12€50

Non adhérents : 25€ Atelier pour les enfants de 6 à 10ans accompagnés d’un parents.

De 10h à 11h30 à l’espace Anahata, allée St Hubert.

Tarif pour 2 :

Adhérents : 12€50

Non adhérents : 25€ Atelier pour les enfants de 6 à 10ans accompagnés d’un parents.

De 10h à 11h30 à l’espace Anahata, allée St Hubert.

Tarif pour 2 :

Adhérents : 12€50

Non adhérents : 25€ pixabay

allée St Hubert Espace anahata Arès

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Arès, Gironde Autres Lieu Arès Adresse allée St Hubert Espace anahata Ville Arès lieuville allée St Hubert Espace anahata Arès Departement Gironde

Arès Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/

Mon refuge de sérénité Arès 2022-05-21 was last modified: by Mon refuge de sérénité Arès Arès 21 mai 2022 Arès Gironde

Arès Gironde