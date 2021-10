Issy-les-Moulineaux L'espace Icare Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Mon reflet dans le regard de l’autre L’espace Icare Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Mon reflet dans le regard de l’autre L’espace Icare, 16 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Mon reflet dans le regard de l’autre

du mardi 16 novembre au mercredi 17 novembre à L’espace Icare

Dans le regard des autres, nous cherchons d’abord notre propre reflet. En premier lieu dans le regard de nos parents. Puis, dans le regard de nos amis. Puis, nous nous mettons en quête d’un unique miroir de référence. Cela signifie se mettre en quête de l’amour mais en fait il s’agit plutôt de la quête de sa propre identité Chorégraphié par Guy Assou,”Mon reflet dans le regard de l’autre” est une création mélangeant une esthétique Hip Hop avec du Floorwork, sur une composition musicale originale, également par lui. Cette pièce met en avant le cheminement intérieur que chaque individu est amené à entreprendre pour trouver, comprendre et accepter son identité. —– Compagnie Flies Dans le cadre du dispositif carte blanche à la jeune création, à l’initiative de l’espace Icare, avec le soutien de la ville d’Issy-les-Moulineaux. Chorégraphie de Guy Assou Avec Guy Assou, Domiziana Castellini, Marwin Flocan

Tarifs : 12€ / 14€ Réservations : 01 40 93 44 50 ou Billetreduc

Dans le regard des autres, nous cherchons d’abord notre propre reflet. En premier lieu dans le regard de nos parents. Puis, dans le regard de nos amis. L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T20:00:00 2021-11-16T21:00:00;2021-11-17T20:00:00 2021-11-17T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu L'espace Icare Adresse 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville L'espace Icare Issy-les-Moulineaux