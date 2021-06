Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Mon Ravel à moi Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Dans ce véritable « concert-fantaisie », les improvisations de Jean-François Zygel dialoguent avec ses pièces favorites de Maurice Ravel. Des danses du Tombeau de Couperin aux fééries de Ma mère l’Oye, du blues de la Sonate pour violon à l’Espagne envoûtante de la Vocalise en forme de habanera, voici un merveilleux voyage imaginaire inspiré par l’univers du grand compositeur français. NN / Direction **Jean-François Zygel /** Piano et improvisations Les concerts Zygel Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T18:00:00 2022-06-04T20:00:00

