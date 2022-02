Mon quotidien zéro déchet Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Paméla, ambassadrice zéro déchet du Grand Reims, se propose de partager avec vous son expérience et les différents gestes qui rythment désormais le quotidien de sa famille et lui permettent de réduire ses déchets. Lors de cette causerie, Paméla essaiera d’apporter des solutions et des réponses à vos questions. [Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=44) Vous avez envie d’adopter un quotidien éco responsable, mais vous ne savez pas par où commencer ? Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

