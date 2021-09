Roubaix Place du Prado Nord, Roubaix Mon Quartier au Sens Propre 2021 – Quartiers OUEST Place du Prado Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Mon Quartier au Sens Propre 2021 – Quartiers OUEST Place du Prado, 7 octobre 2021, Roubaix. Mon Quartier au Sens Propre 2021 – Quartiers OUEST

Place du Prado, le jeudi 7 octobre à 09:00

**Mobilisation des habitants, au côté des agents de la propreté urbaine de la Ville de Roubaix, pour la propreté des quartiers OUEST !** Cette opération de nettoyage dans les quartiers Ouest se fera avec la participation des enfants des écoles Littré et George Sand. **Tous les volontaires ont rendez-vous Place du Prado** Pour plus de renseignements et/ou pour participer, contactez la Mairie de Quartiers Ouest au 03 20 28 10 40

Entrée libre

Une journée pour nettoyer tous ensemble les quartiers Ouest ! Place du Prado Rue de Naples, roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Place du Prado Adresse Rue de Naples, roubaix Ville Roubaix lieuville Place du Prado Roubaix