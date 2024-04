Mon p’tit ciné Ludo bibliothèque Ondres, mardi 23 avril 2024.

Mon p’tit ciné Ludo bibliothèque Ondres Landes

Projection de 6 courts métrages printaniers (32 mn)

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Réservé aux enfants de 3 à 5 ans.

Sur inscription.

RDV de 16h30 à 17h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 16:30:00

fin : 2024-04-23 17:00:00

Ludo bibliothèque 211 Chemin de Tambourin

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ondres.fr

L’événement Mon p’tit ciné Ondres a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Seignanx