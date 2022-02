Mon p’tit ciné Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Mon p’tit ciné Aire-sur-l’Adour, 17 février 2022, Aire-sur-l'Adour. Mon p’tit ciné Passage des Cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour

2022-02-17 – 2022-02-17 Passage des Cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour Landes EUR Le ciné, ce n’est pas que pour les grands ! Projection d’un film jeunesse A partir de 3 ans gratuit sur inscription Le ciné, ce n’est pas que pour les grands ! Projection d’un film jeunesse A partir de 3 ans gratuit sur inscription +33 5 58 51 34 04 Le ciné, ce n’est pas que pour les grands ! Projection d’un film jeunesse A partir de 3 ans gratuit sur inscription pexels

Passage des Cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Passage des Cultures Médiathèque Ville Aire-sur-l'Adour lieuville Passage des Cultures Médiathèque Aire-sur-l'Adour Departement Landes

Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aire-sur-ladour/

Mon p’tit ciné Aire-sur-l’Adour 2022-02-17 was last modified: by Mon p’tit ciné Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour 17 février 2022 Aire-sur-l'Adour Landes

Aire-sur-l'Adour Landes