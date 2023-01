Mon p’tit atelier bien-être Saint-Paul Saint-Paul Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

2023-02-05 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-05 18:30:00 18:30:00

Hautes-Pyrénées Contenu de la journée : – Le stress dans tous ses états : présentation du stress et de ses effets sur le corps et

l’esprit.

– Les émotions : comment les accueillir et en faire nos alliées.

– Exercices de respiration et de relaxation.

– Temps d’échanges et apport de quelques outils d’aide à la gestion des émotions.

– Vivre une détente profonde par la méditation guidée.

Tarif : 80€ par personne. +33 6 43 50 00 50

