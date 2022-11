MON PROF EST UN TROLL Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

2023-01-11 – 2023-01-11

Haute-Garonne 6 EUR 6 Arrive alors un nouveau directeur : un troll. Rapidement, de nouvelles règles sont imposées et les enfants se retrouvent à travailler toute la journée dans une mine d’or. À la moindre petite bêtise, le troll les dévore…

Un conte punk, délirant et jouissif qui ravira toutes celles et ceux qui ont gardé une âme de sale gosse ! Ce matin, comme tous les matins, Max et Alice s’amusent à faire tourner la maîtresse en bourrique. Mais cette fois-ci, c’en est trop, elle craque pour de bon et file à l’asile ! Jeune public à partir de 7 ans THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse

