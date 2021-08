MON PROF EST UN TROLL Ferme de Bel Ebat, 11 décembre 2021, GUYANCOURT.

MON PROF EST UN TROLL

Ferme de Bel Ebat, le samedi 11 décembre à 18:00

Ce matin, comme tous les matins, Max et Alice s’amusent à faire tourner la maîtresse en bourrique. Mais cette fois, c’en est trop : elle craque pour de bon ! Avec le remplaçant, ce n’est plus la même histoire… Il faut dire que c’est un troll ! Rapidement, de nouvelles règles (stupides) sont imposées et attention, à la moindre bêtise, il les dévore ! Dans ce climat de terreur, Max et Alice se mettent à la recherche de grandes personnes pour les aider, mais personne ne semble les prendre au sérieux… Une quête loufoque sur le chemin chaotique et caillouteux de la responsabilité, un voyage vers l’autre pour faire tomber les barrières de l’ignorance. En détournant des objets ordinaires d’une salle de classe, les marionnettistes nous embarquent à la découverte du texte de Dennis Kelly, devenu un classique qui rappelle en souriant la fragilité de notre système démocratique. Séances scolaires : jeudi 9 et vendredi 10 décembre à 9h45 et 14h15. Compagnie La Fleur du Boucan Texte Denis Kelly Mise en scène Nicolas Luboz et Charlotte Castellat Assistant mise en scène Manuel Diaz Conception technique Christophe Barrière Avec : Nicolas Luboz et Charlotte Castellat Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 7,50€

Théâtre d’objet / Tout public dès 7 ans Que de bêtises : Alice et Max sont si turbulents que leur enseignante jette l’éponge. Un remplaçant arrive : c’est un troll !

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



