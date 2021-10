Mon prof est un troll – Collectif OS’O – Petite académie des arts vivants La Harlière, 12 décembre 2021, Saint-Herblain.

2021-12-12

Horaire : 17:00 17:50

Gratuit : non 10 € / 5 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00

Théâtre jeune public. Mon prof est un troll, c’est une fable pour enfants, un conte vivant dans une version théâtre de rue, un peu punk mais pleine de sens.Et c’est tout ce que l’on aime. Des personnages dans tous les sens mais seulement 2 comédien-ne-s. Un grand méchant troll qui fait frissonner l’école, des enfants courageux et rebelles prêts à tout pour renverser un pouvoir bien installé, des batailles et des victoires… et puis des objets partout, pour faire vrai et pas vrai, comme dans les contes. Et des objets qui volent, qui se lancent, qui explosent, qui tombent, qui surgissent. Et le public, scotché sur son banc, qui se nourrit les yeux et les oreilles des trouvailles des artistes. Les plus petits s’identifient et les plus grands se préparent aux grandes discussions qui alimenteront le dîner qui suivra le spectacle. Attention Troll ! Texte : Dennis Kelly Création collective : Collectif OS’O Avec (en alternance) : Roxane Brumachon, Bess Davies, Baptiste Girard, Maëlle Gozlan, Mathieu Ehrhard , Augustin Mulliez, Tom Linton et Anaïs Virlouvet Durée : 50 min. Public : à partir de 8 ans Dans le cadre de la Petite académie des arts vivants

La Harlière adresse1} Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme