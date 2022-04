Mon prénom enluminé Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Paray-le-Monial Saône-et-Loire Paray-le-Monial Pousser la porte des ateliers des moines copistes du Moyen-Âge pour découvrir qu’écrire est tout un art !

En atelier, les enfants réaliseront une lettrine comme au Moyen-Âge qui enluminera leur prénom… Atelier réservé aux enfants de 6 à 9 ans. Paray-le-Monial

