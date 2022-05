Mon premier Trek irati, 25 mai 2022, Larrau.

Mon premier Trek

du mercredi 25 mai au samedi 28 mai à irati

Iraty, place à l’aventure, au cœur du Pays-Basque franco-espagnol : viens vivre des sensations fortes ! Vous êtes attendu pour un séjour à l’orée de la plus vaste forêt de hêtres d’Europe : la forêt d’Iraty. Prenons de la hauteurs pour apercevoir l’immense chaîne de montagne pyrénéenne. Vagabondons le long des sources et des torrents sous les futaies majestueuses de la forêt. Promenons nous sur les chemins des Pyrénées, constitués non seulement du patrimoine naturel du lieu, sa faune, sa flore, ses cours d’eau mais aussi du patrimoine culture hérité de l’histoire de nos régions et de leurs populations. Viens avec ton énergie et profite de ce domaine d’Iraty dont tu découvriras les différentes facettes. Un moment riche à vivre dans une ambiance bon enfant et amicale. Le groupe sera composé entre 7 et 10 enfants.

sur inscription

Iraty, place à l’aventure, au cœur du Pays-Basque franco-espagnol : viens vivre des sensations fortes !

irati larrau Larrau Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T12:00:00 2022-05-25T12:30:00;2022-05-28T17:00:00 2022-05-28T17:30:00