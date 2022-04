Mon premier site web Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’évènement: Genève

### Atelier animé par Futurekids Au cours de cet atelier de programmation, Futurekids propose aux participant-e-s de découvrir ce qui se passe sous le capot de tous les sites web. Chacun-e sera initié aux langages HTML et CSS et pourra ainsi créer sa propre page web. L’atelier se déroule à l’Espace le 4e de la Bibliothèque de la Cité, sur inscription.

Gratuit

Atelier d’initiation à la programmation par Futurekids à la Bibliothèque de la Cité pour les 12-16 ans Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève

2022-04-13T15:30:00 2022-04-13T17:30:00

