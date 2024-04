MON PREMIER SEJOUR A PARIS BVJ Opéra Montmartre Paris, vendredi 26 avril 2024.

MON PREMIER SEJOUR A PARIS dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 26 – 30 avril BVJ Opéra Montmartre 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T06:00:00+02:00 – 2024-04-26T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-30T00:00:00+02:00 – 2024-04-30T14:00:00+02:00

L’association FLASH organise un séjour « Paris » dans le cadre de son projet annuel pour le public 9/13 ans.

Le public sera hébergé dans une auberge de jeunesse dans le 9eme arrondissement de Paris.

Les jeunes participeront à de nombreuses activités citoyennes :

– Déplacements en transports en communs (train, métro)

– Visite de monuments historiques :

* Tour Eiffel

* Basilique du Sacré Coeur et le quartier Montmartre

* Visite Arc de Triomphe avec un atelier pédagogique : De la colline à l’Etoile : la construction de l’Arc

* Musée du Louvre avec 2 visites guidées : Ma première visite, les grands chefs d’oeuvres et visite contée

* Visite de la cité des sciences et de l’industrie avec les expositions permanentes, notamment celle autour des déchets et découverte du sous-marin Argonaute

BVJ Opéra Montmartre 1 Rue de la Tour des Dames, 75009 Paris Paris 75009 Quartier Saint-Georges Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « flersflash61@yahoo.fr »}]

Paris séjour adolescents