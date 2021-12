Genève Grand Théâtre de Genève Genève Mon premier récital Grand Théâtre de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

Mon premier récital Grand Théâtre de Genève, 10 janvier 2022, Genève. Mon premier récital

du lundi 10 janvier 2022 au samedi 15 janvier 2022 à Grand Théâtre de Genève

### Mon premier récital (pour jeune public, dès 3 ans) Julien, le ténor tête en l’air, arrive en retard pour le récital qu’il doit donner au Grand Théâtre avec Jean-Paul, le pianiste pointilleux. Mais ce n’est pas sa faute : une marmotte malicieuse lui a volé sa voiture ! Le récit de sa drôle d’aventure est-il vrai, est-il un mensonge ? Peu importe, car il nous permet avant tout de nous balader ensemble à travers les mélodies de Schumann, Schubert et Beethoven, depuis le bord du lac jusqu’au château du Roi de la forêt… Une initiation en chants et papier découpés Musique de Ludwig van Beethoven, Franz Schubert et Robert Schumann Conception et mise en scène : Luc Birraux Papiers découpés : Marie-Laure Beun Textes des chants : Sabryna Pierre Dramaturgie : Clara Pons Chant : Julien Henric Piano : Jean-Paul Pruna Jeux d’ombres : Padrut Tacchella Foyer du Grand Théâtre Dès 3 ans !

CHF 15.-

Mon premier récital (pour jeune public, dès 3 ans) ! En janvier 2022 au GTG! Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-10T17:00:00 2022-01-10T18:00:00;2022-01-12T15:00:00 2022-01-12T16:00:00;2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Grand Théâtre de Genève Adresse Place de Neuve 3, 1204 Genève Ville Genève lieuville Grand Théâtre de Genève Genève