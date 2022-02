Mon premier orchestre Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Mon premier orchestre Cluny, 20 avril 2022, Cluny. Mon premier orchestre Au local du Fouettin au Soleil (Batiment A) 4 Rue du Commandant Laurent Bazot Cluny

2022-04-20 14:00:00 – 2022-04-22 16:00:00

Cluny Saône-et-Loire Cluny Le chef d’orchestre et compositeur Gabriel Mattei propose un stage de pratique instrumentale collective. Ouvert à tous et toutes dès la 3ème année de pratique. Répétitions suivies d’une petite collation

Le chef d'orchestre et compositeur Gabriel Mattei propose un stage de pratique instrumentale collective. Ouvert à tous et toutes dès la 3ème année de pratique. Répétitions suivies d'une petite collation

Concert public sur place le 22 avril à 15h00 Stage organisé avec le soutien de l'association le Fouettin au Soleil. acanthe.sud.bourgogne@outlook.fr

Concert public sur place le 22 avril à 15h00 Stage organisé avec le soutien de l’association le Fouettin au Soleil. Au local du Fouettin au Soleil (Batiment A) 4 Rue du Commandant Laurent Bazot Cluny

