Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse MON PREMIER LAC DES CYGNES

MON PREMIER LAC DES CYGNES Zénith de Toulouse, 7 mars 2021-7 mars 2021, Toulouse. MON PREMIER LAC DES CYGNES

Zénith de Toulouse, le dimanche 7 mars à 17:00

<p>Communiqué de la production du 15 décembre 2020 :<br /> »Compte tenu des incertitudes liées au contexte sanitaire et à la capacité d’accueil du public dans les grandes salles de type Zénith, la tournée du spectacle MON PREMIER LAC DES CYGNES initialement prévue de février à avril 2021 et province et en Belgique est malheureusement annulée.<br />La séance prévue initialement le 7 mars 2021 au Zénith Toulouse Métropole est donc annulée.Les clients en possession de billets pour ces dates seront automatiquement remboursés ou contactés par leur point de vente.<br />Les demandes de remboursement peuvent s’effectuer jusqu’au 30 mai 2021.<br />Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien en cette période particulière pour le monde du spectacle vivant. »</p> Producteur : Play Two Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 34 31 10 00

Classique – Danse – Spectacle enfants Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse

2021-03-07T17:00:00 2021-03-07T00:00:00

