Mon Premier Lac des Cygnes – Saison 2 THEATRE MOGADOR, 11 février 2023, PARIS.

Mon Premier Lac des Cygnes – Saison 2 THEATRE MOGADOR. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-03-05 11:00. Tarif : 25.0 à 69.0 euros.

TF1 Spectacle et Play Two Live (LIC.L-R-19-578) présentent ce spectacle. MON PREMIER LAC DES CYGNESSuite à une première saison triomphale, « Mon Premier Lac des Cygnes » est de retour au théâtre Mogador à Paris !Un spectacle féerique pour toute la famille !Redécouvrez ou faites découvrir le ballet légendaire du Lac des Cygnes adapté pour le plaisir des petits et des grands.Une chorégraphie de la plus grande qualité, élaborée par Fabrice Bourgeois, Maître de ballet à l’Opéra de Paris, mettant en scène une troupe de danseurs professionnels, sous la direction artistique de Karl Paquette, danseur étoile de l’Opéra national de Paris.Une histoire simplifiée en deux actes avec une narration qui permettra un accès facilité à l’histoire mythique du Prince Siegfried et d’Odette, sur la musique de Tchaïkovski. Un ballet d’une durée adaptée au jeune public (2×40 mn avec entracte).La presse unanime :« Les décors et les costumes ont magnifiques, les danseurs et la chorégraphie, parfaits. Classe et pas banal. On adore » – Le Parisien« Une manière de faire découvrir autrement la danse classique aux enfants » – Le Journal du Dimanche« Une convergence de talents pour un vrai moment de danse classique » – TéléramaDans le cas d’une arrivée au théâtre après le début du spectacle, le personnel vous placera en fond de salle de manière à ne pas gêner les autres spectateurs ainsi que les artistes, vous retrouverez vos places à l’entracte. EUR25.0 25.0 euros

Votre billet est ici

THEATRE MOGADOR PARIS 25, rue de Mogador 75009

TF1 Spectacle et Play Two Live (LIC.L-R-19-578) présentent ce spectacle.

MON PREMIER LAC DES CYGNES

Suite à une première saison triomphale, « Mon Premier Lac des Cygnes » est de retour au théâtre Mogador à Paris !

Un spectacle féerique pour toute la famille !

Redécouvrez ou faites découvrir le ballet légendaire du Lac des Cygnes adapté pour le plaisir des petits et des grands.

Une chorégraphie de la plus grande qualité, élaborée par Fabrice Bourgeois, Maître de ballet à l’Opéra de Paris, mettant en scène une troupe de danseurs professionnels, sous la direction artistique de Karl Paquette, danseur étoile de l’Opéra national de Paris.

Une histoire simplifiée en deux actes avec une narration qui permettra un accès facilité à l’histoire mythique du Prince Siegfried et d’Odette, sur la musique de Tchaïkovski.

Un ballet d’une durée adaptée au jeune public (2×40 mn avec entracte).

La presse unanime :

« Les décors et les costumes ont magnifiques, les danseurs et la chorégraphie, parfaits. Classe et pas banal. On adore » – Le Parisien

« Une manière de faire découvrir autrement la danse classique aux enfants » – Le Journal du Dimanche

« Une convergence de talents pour un vrai moment de danse classique » – Télérama

Dans le cas d’une arrivée au théâtre après le début du spectacle, le personnel vous placera en fond de salle de manière à ne pas gêner les autres spectateurs ainsi que les artistes, vous retrouverez vos places à l’entracte.

.2023-03-05.

Votre billet est ici