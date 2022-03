Mon premier festival d’opéra Opéra Comique – salle Favard Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mon premier festival d’opéra Opéra Comique – salle Favard, 6 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 06 avril 2022 au dimanche 17 avril 2022 :

payant

Du 6 au 17 avril, découvrez 3 spectacles pour initier vos enfants à l’émotion de la musique et du chant. 2022 signe le retour de Mon premier Festival d’opéra salle Favart, avec cette 4e édition concoctée pour les familles. Un rendez-vous à ne pas manquer pour initier vos enfants à l’émotion de la musique et du chant ! Robert le cochon et les kidnappeurs – Du 6 au 10 avril Robert le Cochon doit retrouver son ami Mercibocou le Loup, kidnappé par Trashella. Un opéra-comique pour les familles, de Marc-Olivier Dupin et Ivan Grinberg. Par une nuit tranquille, Robert le Cochon apprend que son ami Mercibocou le Loup a été kidnappé par Trashella, la propriétaire du grand dépotoir. Pour le libérer, il faudra l’audace de Robert le Cochon, la passion de Nouille la Grenouille et la complicité de la Lune. Ces héros ont longtemps été des créatures s’animant au gré de la fantaisie d’Ivan Grinberg à l’heure du coucher de ses enfants. En 2014, Marc-Olivier Dupin compose un conte musical où ces personnages prennent vie dans le mystère du grand dépotoir… une belle occasion pour faire de nos rejetons des mordus d’opéra ! Opéra-comique pour les familles, créé à l’Opéra Comique le 13 juin 2014 1h20, sans entracte – Salle Favart – 30€ | 15€ (-18 ans) – à partir de 8 ans – RESERVEZ L’enfant et les sortilèges – Du 14 au 17 avril Un enfant grognon doit faire face à la vengeance d’objets du quotidien, agacés d’être les souffres douleurs du garçon.

Conçue dans l’enthousiasme par Colette puis longuement mûrie par Ravel, l’oeuvre tourne le dos à toutes les conventions scéniques : comment mettre en scène des objets, des animaux et des éléments ? Mais un enfant ne s’embarrasse pas du matériel lorsqu’il cède à la fantaisie du rêve et du jeu… Fantaisie lyrique sur un poème de Colette. Créée à l’Opéra Comique en 1926. Version pianos. 1h – Salle Favart – 20€ | 10€ (-18 ans) – à partir de 8 ans – RESERVEZ Les Pontikis – Du 15 au 17 avril Ils guident les spectateurs dans une grande aventure à la découverte de la musique baroque, de Bach à Haendel, de Lully à Rameau, en passant par Purcell et Pachelbel. Comédie baroque | Programme musical et arrangements Le Consort | Livret de Jacques Serres. 50 minutes, sans entracte – Salle Favart – 20€ | 10€ (-18 ans) – à partir de 6 ans – RESERVEZ Opéra Comique – salle Favard 1, Place Boieldieu Paris 75002 Contact : https://www.opera-comique.com/fr/mon-premier-festival-d-opera-2022 Enfants;Musique

Date complète : © Julia Lamoureux

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Opéra Comique - salle Favard Adresse 1, Place Boieldieu Ville Paris lieuville Opéra Comique - salle Favard Paris Departement Paris

Opéra Comique - salle Favard Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mon premier festival d’opéra Opéra Comique – salle Favard 2022-04-06 was last modified: by Mon premier festival d’opéra Opéra Comique – salle Favard Opéra Comique - salle Favard 6 avril 2022 Opéra Comique - salle Favard Paris Paris

Paris Paris