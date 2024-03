Mon premier cours de surf Plage de l’Agréou Seignosse, samedi 20 avril 2024.

Mon premier cours de surf Plage de l’Agréou Seignosse Landes

Bienvenue à Lost Surf School, notre école de surf nichée idéalement entre la plage et la dune. C’est les pieds dans le sable et dans une ambiance familiale et décontractée que nous vous accueillerons afin de partager notre passion pour le surf et l’océan.

Bienvenue à Lost Surf School, notre école de surf nichée idéalement entre la plage et la dune. C’est les pieds dans le sable et dans une ambiance familiale et décontractée que nous vous accueillerons afin de partager notre passion pour le surf et l’océan. Notre motivation est d’offrir un accueil exemplaire, une expérience inoubliable à nos clients ! Amoureux de la nature et de l’océan, nous sommes ancrés dans une démarche éco-responsable et durable.

Horaires 11h à 13h.

Tarif 20€ par personne.

Nb de places limité 8 personnes.

Lieu de RDV Lost Surf School plage de l’Agréou cabane côté gauche.

Lieu d’activité plage de l’Agréou.

→ Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme à compter du 18 mars 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 11:00:00

fin : 2024-04-20 13:00:00

Plage de l’Agréou Lost Surf School

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Mon premier cours de surf Seignosse a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Seignosse