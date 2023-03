Mon premier cours de surf Seignosse Catégories d’Évènement: Landes

Landes Vous regardez souvent avec envie les surfeurs sur les belles vagues de Seignosse. C’est le moment de vous jeter à l’eau et d’essayer le surf avec l’école Seignosse Surf School au Penon ! Horaires : 14h30 à 16h30.

Tarif : 20€ par personne.

Nb de places limité : 8 personnes.

A partir de 8 ans.

Lieu de RDV : Seignosse Surf School pont marchand – Place Castille

+ de 8 ans. +33 5 58 43 32 15 Seignosse Surf School Seignosse Tourisme

