Mon premier ciné Un petit air de famille Bischwiller, mercredi 6 mars 2024.

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

Durée 43 minutes

Genre Animation, famille Dès 3 ans

Début : 2024-03-06 10:30:00

fin : 2024-03-06 11:13:00

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

