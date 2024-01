Mon premier ciné Les toutes petites créatures Bischwiller, mercredi 28 février 2024.

Mon premier ciné Les toutes petites créatures Bischwiller Bas-Rhin

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure.

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance.

Un programme de 12 toutes petites histoires réunies en un seul film !

Par les créateur de Wallace Gromit, Shaun le mouton et Chicken Run !

Réalisatrice : Lucy Izzard

Durée : 38 minutes

Genre : Animation, famille Dès 3 ans

https://mac-bischwiller.fr/agenda/les-toutes-petites-creatures/ EUR.

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:30:00

fin : 2024-02-28 11:08:00



L’événement Mon premier ciné Les toutes petites créatures Bischwiller a été mis à jour le 2024-01-26 par Maison de la Culture de Bischwiller