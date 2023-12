Mon Premier Casse-Noisette, au Théâtre Mogador Théâtre Mogador Paris, 9 décembre 2023 11:00, Paris.

Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 25 février 2024 :

samedi, dimanche

de 14h30 à 16h00

samedi, dimanche

de 11h00 à 12h30

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

A partir de 29 euros

Après le triomphe de « Mon Premier Lac des Cygnes » découvrez le nouveau spectacle « Mon Premier Casse-Noisette ».

Le Théâtre Mogador enchante à nouveau les enfants avec « Mon Premier Casse-Noisette », le célèbre conte musical de Tchaïkovsky, revu dans sa longueur (2×40 mn) et son format narratif adapté pour le jeune public.

Conçu et interprété par Karl Paquette, danseur étoile de l’Opéra de Paris, accompagné d’une troupe de danseurs professionnels, le ballet fera rêver le jeune public par ses décors et costumes époustouflants et une chorégraphie de la plus grande qualité élaborée par Fabrice Bourgeois, maître de ballet à l’Opéra de Paris.

Un ballet d’une durée adaptée au jeune public (2×40 min avec entracte)

Pendant les vacances scolaires, des représentations sont aussi prévues tous les jours sauf le lundi.

Théâtre Mogador 25 Rue de Mogador 75009 Paris

Contact : https://www.monpremiercassenoisette.fr/ +33153334530 https://playtwo.trium.fr/index.php/50/manifestation/27994

TF1 SPECTACLE Mon Premier Casse-Noisette, au Théâtre Mogador